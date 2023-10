Merge Tycoon è un gioco inattivo creato da Zonda Creative Studio. In questo gioco sei il proprietario di una terra vuota e hai il compito di svilupparla. Inizia con una trama misera e trasformala nella città chic ed emergente che hai sempre sognato. Unendo le case, sblocchi case più grandi e migliori. Sai cosa si dice: quando la vita ti dà una casa, uniscila con un'altra casa! Trascina insieme due case uguali per creare una casa più grande. Merge Tycoon è stato creato da Zonda Creative Studio. Hanno altri giochi divertenti su Poki: Infinite 8, Crane-Madness e Barbershop Inc..

