Up and Beyond è un gioco di abilità creato da Electric Monkeys in cui il giocatore deve controllare un razzo ed evitare di scontrarsi con qualsiasi ostacolo. Prendi il controllo della tua astronave e naviga attraverso un universo misterioso. Evita di scontrarti con ostacoli e muri e raccogli atomi per ottenere potenziamenti e nuove parti di razzi. Ma attenzione! Presta attenzione al serbatoio del carburante o potresti perderti nello spazio... Hai il coraggio di affrontare questa nuova avventura? Controlla il tuo razzo muovendoti a destra e a sinistra, evita di colpire i muri e raccogli quante più capsule e atomi di carburante puoi Sposta a sinistra - Freccia sinistra Sposta a destra - Freccia destra Aumenta - Freccia su Up and Beyond è creato da Electric Monkeys. Puoi giocare all'altro gioco Double Bounce su Poki!

Sito web:poki.com

