Blumgi Rocket è un gioco platform in cui guidi un'auto velocissima in livelli colorati pieni di ostacoli. Sali su colline, scendi pendii, attraversa tunnel, montagne e altro ancora a tutta velocità! Prova il brivido della fantastica animazione al rallentatore mentre lanci i tuoi razzi. Più a lungo tieni premuto il pulsante del razzo, più potente sarà la tua spinta. Quando sei a mezz'aria, esegui acrobazie per finire il livello più velocemente e stupire i tuoi fan. Sblocca nuove skin per veicoli avanzando nel gioco e completando ogni livello. In quanto tempo riuscirai a finire Blumgi Rocket e padroneggiare questo gioco? Guida - W/S o tasti freccia su/giù Razzo - Barra spaziatrice Guida - ARocket - DBlumgi Rocket è stato creato da Blumgi. Questo è il loro primo gioco su Poki! Puoi giocare a Blumgi Rocket senza scaricarlo o installarlo gratuitamente utilizzando il tuo desktop e i tuoi dispositivi mobili su Poki.Yes. Puoi sbloccare nuove skin e nuovi veicoli colorati in Blumgi Rocket.

