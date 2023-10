Noob Drive è un gioco di auto dal ritmo frenetico con un'estetica a blocchi. Il tuo obiettivo è guidare fino al punto di destinazione il più velocemente possibile. Vai a tutta velocità mentre usi i pulsanti dello sterzo per bilanciarti in aria e cerca sempre di atterrare sulle ruote! Cronometra attentamente le tue acrobazie in modo da non perdere velocità, altrimenti non potrai volare sopra le pericolose scogliere e gli insidiosi varchi che potrebbero distruggere il tuo veicolo. Raccogli tutte le monete in ogni livello in modo da poter acquistare skin uniche e fantastiche. Riuscirai a padroneggiare tutti i 48 entusiasmanti livelli di Noob Drive? Non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici così potrai scoprire chi può finire il gioco più velocemente ed essere il campione! Guida - W/S o tasti freccia su/giù Sterza - A/D o tasti freccia sinistra/destra Nitro - MaiuscRiavvia - RNoob Drive è stato creato da Vanorium. Gioca al loro altro puzzle platform su Poki: Noob Archer. Puoi giocare a Noob Drive gratuitamente su Poki. Noob Drive può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

