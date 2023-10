Drive Mad è un gioco di macchine in cui guidi su una pista piena di ostacoli. Il tuo obiettivo è raggiungere il traguardo tutto intero. Devi bilanciare la velocità in modo che la tua macchina non si ribalti. Questo è più difficile di quanto sembri, poiché ci sono molte acrobazie e ostacoli emozionanti e creativi con cui divertirti. Hai quello che serve per finire ogni livello di Drive Mad? Sterza in avanti - W, D, X, Freccia su, Freccia destra, clic del mouse Sterza indietro - S, A, Z, Freccia giù, Freccia sinistra Drive Mad è stato creato da Martin Magni . Gioca agli altri loro giochi arcade su Poki: Speed ​​King. Puoi giocare a Drive Mad gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Drive Mad sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

