Dead Paradise: Race Shooter è un gioco di auto apocalittico in cui devi sparare ai tuoi nemici. Guida e spara ai tuoi nemici allo stesso tempo per finire il livello! Il tuo obiettivo non è solo finire la gara, ma sopravvivere. I tuoi nemici ti inseguiranno con tutti i tipi di veicoli. Termina il livello e guadagna monete per potenziare la tua auto nel garage. Ci sono potenziamenti missilistici, potenziamenti dell'armatura, potenziamenti del motore e potenziamenti del carburante da sbloccare che aumenteranno il danno, la salute e la velocità. Ci sono anche altri veicoli dall'aspetto fantastico che puoi acquistare. Visita il salone nel menu principale per ottenere nuove missioni o premi sulla mappa per selezionare una missione e raccogliere i tuoi premi al ritorno. alla base di partenza. Oltre a ciò, ci sono missioni quotidiane che puoi intraprendere facendo clic sull'uomo seduto accanto al fuoco. Queste missioni giornaliere ti daranno delle ricompense extra. Se desideri una soluzione rapida, premi la fotocamera nel menu principale per guadagnare oro o carburante oppure apri il forziere giornaliero. Assicurati di utilizzare tutte le monete e gli attrezzi per potenziare la tua auto, così avrai maggiori possibilità di arrivare al traguardo. Riuscirai a sopravvivere in Dead Paradise: Race Shooter? Accelera - freccia su Rallenta - freccia giù Lancia missili - x Regola la direzione di fuoco - z Nitro - spazio Dead Paradise: Race Shooter è stato creato da Smokoko. Sono conosciuti per i loro fantastici giochi di auto come la serie Mad Day che include Mad Day e Mad Day 2, e anche Monsters' Wheels Special e Mad Truck Challenge Special in Monster Truck Games.

