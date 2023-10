Monster Tracks è un gioco di abilità in cui devi guidare attraverso percorsi insidiosi con movimenti aerei. Ecco perché devi fare attenzione quando premi il pedale, poiché qualsiasi manovra erroneamente intensa può inarcare il camion all'indietro, facendoti capovolgere. Studia attentamente il percorso e mantieni una leggera inclinazione all'indietro poiché la maggior parte degli ostacoli ti spingeranno in avanti. Adatta la tua velocità a ciò che richiede il livello attuale e supererai questa sfida in pochissimo tempo! Fai attenzione agli ostacoli come ponti spline, ciottoli, tronchi d'albero, mulini a vento, rampe e, naturalmente, uno specchio d'acqua che ti farà perdere la partita se ci cadi dentro. Avrai l'opportunità di utilizzare il negozio e migliorare la potenza, l'aderenza e il peso del tuo veicolo, in modo da poter affrontare facilmente le prossime sfide. Non dimenticare di condividere Monster Tracks con i tuoi amici e confrontare i tuoi punteggi più alti! Sterza in avanti - W, D, X, Freccia su, Freccia destra, clic del mouse Sterza indietro - S, A, Z, Freccia giù, Freccia sinistra Monster Tracks è stato creato di Martin Magni. Gioca agli altri loro giochi arcade su Poki: Drive Mad, Recoil e Speed ​​King. Puoi giocare a Monster Tracks gratuitamente su Poki. Monster Tracks può essere riprodotto sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Monster Tracks. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.