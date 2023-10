Speed ​​King è un gioco arcade unico con elementi platform e puzzle. In quanto membro veloce della famiglia reale, hai giustamente il diritto di distruggere qualunque cosa esista nel tuo regno. Esercita questo diritto schiacciando rapidamente ogni cassa che vedi. Puoi scorrere in qualsiasi direzione per scattare rapidamente. Continua a scorrere per il livello evitando nemici e ostacoli e prestando attenzione ai confini del livello per muoverti nella giusta direzione. Facile, vero? Bene, un modo per scoprirlo. Salta nel gioco e completa ogni livello e torna al tuo trono come Re della velocità! Usa WASD o i tasti freccia per muoverti avanti, indietro o lateralmente! Sul cellulare, scorri semplicemente nella direzione in cui vuoi andare! Speed ​​King è stato creato da Martin Magni (Fancade). Gioca al loro avvincente gioco di guida su piattaforma puzzle su Poki: Drive Mad! Puoi giocare a Speed ​​King gratuitamente su Poki. Speed ​​King può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

