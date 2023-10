Recoil è un gioco platform/azione di Martin Magni. Giochi nei panni di un piccolo personaggio e utilizzando varie armi dovrai uccidere i cattivi virus rosa! Tuttavia non puoi muoverti, l'unico modo per muoverti è usare il rinculo della tua arma per muoverti! Fai attenzione agli spuntoni, ti elimineranno all'istante! Interagisci con molti meccanismi diversi e fatti strada attraverso ogni livello! Clic del mouse per sparare Recoil è stato creato da Martin Magni. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Drive Mad e Speed ​​King! Puoi giocare a Recoil gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Recoil gratuitamente su dispositivo mobile e desktop su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Recoil. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.