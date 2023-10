Breakoid è una nuova versione del classico genere di giochi rompi-blocchi/Arkanoid con grafica, immagini e suoni sorprendenti! Metti alla prova la modalità normale e scopri quanti livelli riesci a superare oppure prova la modalità infinita e usa abilità speciali per raggiungere la vetta! Se diventi troppo bravo con i livelli originali, prova l'editor di livelli e crea la tua stravaganza rivoluzionaria definitiva! Usa il mouse per muovere la racchetta da un lato all'altro per colpire la palla. Sul cellulare, fai clic sulla pagaia quindi scorri sullo schermo per muoverti! Breakoid è stato creato da Supernice.Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Breakoid. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.