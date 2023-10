Zomball è un gioco arcade creato da Totebo. Sei un giocatore di basket zombie il cui sogno è diventare il prossimo Lebron James, ma devi lanciare parti del tuo corpo invece di un pallone da basket! Ogni volta che spari con successo, la tua parte del corpo si riattaccherà a te per usarla di nuovo. Se sbagli, perderai quell'arto e passerai a quello successivo finché non esaurirai del tutto gli arti. Più avanzi nel gioco, più difficile sarà il tiro. Quindi controlla la tua potenza e la tua angolazione, scorri con attenzione e prova a battere il tuo record tutto d'un pezzo. Realizzare il tuo sogno può costarti un braccio e una gamba, letteralmente! Scorri con il dito o il pulsante sinistro del mouse per lanciare un arto. L'intensità del tuo tocco determina la potenza dei tuoi colpi.Zomball è stato creato da Totebo. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

