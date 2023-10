Ultimate Swish è un gioco di basket in cui il tuo obiettivo è segnare più punti possibili in un minuto. Preparati a sudare in questa avvincente azione di basket! Quanti punti puoi segnare in 60 secondi? Tocca quando la palla è proprio al centro delle linee che si intersecano. Seleziona: pulsante sinistro del mouse o barra spaziatriceUltimate Swish è stato creato da CodeThisLab.

Sito web:poki.com

