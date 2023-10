Basket & Ball è un gioco di basket come nessun altro. Combinando i generi sport e puzzle, il gioco ti costringe a trovare modi creativi per mandare la palla nel canestro! Il tuo compito è far rimbalzare la palla da basket e segnare passando attraverso un'ampia varietà di enigmi fisici. Raccogli tanti bonus prima di affondare il tiro in Basket & Ball! Quanto in alto puoi segnare? Palla rimbalzante: pulsante sinistro del mouse o movimento spaziale: tasti frecciaBasket & Ball è stato creato da Sun Temple. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

