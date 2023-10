Basket Swooshes è un gioco di basket in cui devi superare la fase a gironi e vincere il torneo. Basket Swooshes è stato creato da 10x10games. Scegli una delle 32 nazioni rappresentate nella fase a gironi e inizia a giocare. Vince la prima squadra che segna 11 punti! Dopo aver vinto (o saltato) la fase a gironi, inizia la fase a eliminazione diretta. Vinci ogni partita per guadagnarti un posto in finale. Riuscirai a segnare abbastanza gol per vincere il torneo Basket Swooshes? Controlli: Clic del mouse - spara Informazioni sul creatore: Basket Swooshes è stato creato da 10x10games. Sono conosciuti per i loro giochi sportivi come Footyzag e Penalty Shooters.

Sito web:poki.com

