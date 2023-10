Dunkbrush è un gioco di abilità nel basket in cui devi tracciare delle linee per far cadere la palla nel canestro. Assicurati di individuare rapidamente la traiettoria della palla e di tracciare la linea che assicura che la palla entri. Raccogli le monete per sbloccare nuovi colori di disegno. Puoi impostare il punteggio più alto? Fai clic e trascina il mouse per creare una linea. Tiny Fishing è stato creato da BuyHTML5. Gioca ad altri dei loro giochi come Hypersnake o 11-11 su Poki!

Sito web:poki.com

