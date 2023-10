Hypersnake è un gioco di abilità in cui devi raccogliere palline per far crescere il tuo serpente e trovare il percorso di minor resistenza per arrivare il più lontano possibile. Quanto lontano puoi andare in Hypersnake? Informazioni sul creatore: Hypersnake è stato creato da BuyHTML5. Questa è la loro seconda partita dopo Winter Dodge.

