Factory Balls Forever è un puzzle game in cui devi colorare correttamente le palline! Usa diversi strumenti per coprire la palla prima di iniziare a dipingerci sopra. Usa gli strumenti nell'ordine giusto per creare il modello giusto per il puzzle. Il gioco ha tantissimi livelli, che diventano sempre più difficili man mano che procedi. Riuscirai a completare tutti i puzzle di Factory Balls Forever? Informazioni sul creatore: Factory Balls Forever è stato creato da Bart Bonte. Questo è il suo primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

