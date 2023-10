Blue è un puzzle game in cui ogni livello è fondamentalmente diverso. Ci sono oltre 25 puzzle unici e meravigliosamente realizzati e devi pensare fuori dagli schemi per risolverli tutti. Sentiti libero di utilizzare il pulsante della lampadina che apparirà nell'angolo in alto a destra se sei bloccato in un livello. Tieni presente che ci sono più suggerimenti per ogni livello, assicurati di leggerli tutti. Quanto velocemente riuscirai a finire tutti i 25 livelli e completare il Blu? Usa il pulsante sinistro del mouse per interagire con il puzzle. Fare clic sulla lampadina per i suggerimenti. Blue è stato creato da Bart Bonte. Dai un'occhiata agli altri loro giochi Factory Balls Forever e Green su Poki!

