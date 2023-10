Sugar, Sugar è un gioco di simulazione creato da Bart Bonte. Risolvi i puzzle setacciando lo zucchero nelle tazze di caffè! Il tuo compito è disegnare ponti e linee ben posizionate per catturare ogni grano. Ogni livello avrà una nuova, dolce sfida e gli ostacoli diventeranno più difficili man mano che il gioco procede. Concentrati per raggiungere ogni obiettivo granulare! Usa il pulsante sinistro del mouse o il dito per tracciare una linea e riempire le tazze. Questa linea fungerà da muro o barriera per impedire allo zucchero di cadere fuori dall'area desiderata. Sugar, Sugar è stato creato da Bart Bonte. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Blue, Green e Factory Balls Forever.

Sito web:poki.com

