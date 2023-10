Chi è? è un puzzle game creato da Unico Studio. Questo è un divertente gioco di enigmi che ti presenta oltre un centinaio di scenari complicati e devi pensare fuori dagli schemi per risolverli. Ogni livello porta qualcosa di nuovo in tavola, così non ti annoierai mai. Esistono scenari basati su scelte come "Chi è un impostore?" oppure "Chi sta mentendo?", ma ci sono anche indovinelli in cui bisogna trovare l'oggetto nascosto, e molto altro ancora. Puoi utilizzare il sistema di aiuto se rimani bloccato e salti persino i livelli. Chi si diverte? Tu, se giochi a questo gioco e condividilo con i tuoi amici. Fai clic o tocca gli oggetti nel gioco per interagire con loro. Prova a esaminare tutto finché non trovi l'indizio che ti aiuterà a risolvere l'enigma. Se rimani bloccato, usa i pulsanti in fondo alla pagina per chiedere aiuto. Chi è? è creato da Unico Studio. Gioca agli altri giochi Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters e 4 Pics 1 Word

