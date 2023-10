Brain Test 3: Tricky Quests è un puzzle game con dozzine di domande complicate ed enigmi accompagnati da personaggi colorati con storie originali. Nella terza puntata di questa serie di esercizi cerebrali, i nuovi puzzle ti permettono di prendere parte all'avventura e dare forma alla storia. Sconfiggi i criminali, supera gli scagnozzi, vola sugli aerei, prepara pozioni, affronta mummie e molto altro ancora! Devi pensare in piedi e fuori dagli schemi per risolvere questi enigmi creativi. Tutto ciò che vedi sullo schermo potrebbe essere il suggerimento segreto per risolvere il problema. Allena la tua mente con Brain Test 3: Tricky Quests e mostra ai tuoi amici che sei un vero genio! Usa il cursore del mouse o il dito per selezionare, trascinare e spostare gli oggetti. Brain Test 3: Tricky Quests è stato creato da Unico Studio, un gioco studio di sviluppo con sede negli Stati Uniti. Gioca agli altri giochi di pensiero su Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word e Word Monsters Puoi giocare a Brain Test 3: Tricky Quests sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente Poki.Brain Test 3: Tricky Quests ha oltre 40 livelli, oltre a diversi livelli bonus segreti.Sì. Fare clic o toccare l'icona della lente di ingrandimento per visualizzare i suggerimenti. Ogni livello ha diverse quantità di suggerimenti. Fai clic o tocca l'icona del video con ricompensa nella parte inferiore della pagina per saltare un livello in cui sei bloccato. Alyx è la nostra protagonista e l'eroina principale del terzo gioco Brain Test. Alyx ci sta provando per ottenere le sei gemme del potere per salvare suo padre morente.

poki.com

