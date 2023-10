Word Monsters è un gioco di pensiero incentrato sulle parole sviluppato da Unico Studio. Word Monsters riunisce due generi diversi creando un'esperienza puzzle unica. Indovina e forma la parola corretta in base al suggerimento che vedi sullo schermo. Se formi la parola corretta, il tuo mostro mangerà e crescerà di dimensioni. Nutri il tuo mostro abbastanza volte e alla fine si evolverà in un nuovo tipo di mostro. Continua a fornire informazioni ai tuoi mostri ed esplora i limiti dell'evoluzione della vita intelligente! Come si gioca: tocca la lettera appropriata per formare e concatenare parole. Ogni parola vera che digiti ti farà guadagnare punti anche se non è la parola corretta per il round. Informazioni sul creatore: Word Monsters è creato da Unico Studio. Poki ha altri giochi: Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Uncrossed e 4 Pics 1 Word.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Word Monsters. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.