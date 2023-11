Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Chi è? 2 Brain Puzzle & Chats è un puzzle game in cui devi trovare indizi attraverso conversazioni con vari personaggi. Come il seguito del divertente gioco di enigmi Chi è? , questa volta Chi è? 2 offre più di cento scenari impegnativi. Per avere successo, devi porre le domande giuste, raccogliere informazioni utili e creare risposte intelligenti! Trovare gli indizi non è sufficiente! È inoltre necessario pensare fuori dagli schemi per risolvere tutte le domande. Sei bravo a parlare con le persone per trovare indizi e risolvere enigmi? È il tuo gioco!

