Detective Loupe Puzzle è un gioco punta e clicca in cui sei un detective il cui compito è risolvere vari casi. Sii un investigatore resiliente e inizia a indagare sulle scene del crimine per trovare possibili indizi. Utilizza i suggerimenti o la lente d'ingrandimento per concentrarti su una determinata area e individuare segnali di attività sospette. Cerca indizi, intervista potenziali sospetti e raccogli prove per risolvere un crimine diverso a ogni livello. Ci sono molti casi diversi ed entusiasmanti da risolvere con personaggi, storie ed eventi unici. La gente ha bisogno di te, signor detective. Puoi aiutare a salvare vite innocenti e a far luce sulla verità? Cerca indizi, intervista potenziali sospetti e raccogli prove per risolvere un crimine diverso a ogni livello. Seleziona indizi e prove: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mouse Lente di ingrandimento: tieni premuto il dito o il tasto destro clic del mouseDetective Loupe Puzzle è stato creato da 10x10 Games. Gioca agli altri giochi di abilità su Poki: Basket Swooshes e FootyZag

