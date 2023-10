Jelly Cat è un gioco in cui devi nutrire il tuo gatto disegnando le linee giuste. Disegna le forme giuste per portare il tuo gatto nella giusta direzione. Assicurati di fare le righe più brevi possibili per ottenere un punteggio perfetto di tre biscotti. Usa l'ambiente per creare le linee migliori per il tuo gatto. Riuscirai a dare al tuo gatto gli snack migliori e ottenere un punteggio perfetto a ogni livello? Jelly Cat è stato creato da Gametornado. Sono conosciuti per Rio Rex, Short Life, Short Ride, Death Chase, Bow Mania, Parkour Jump e molto altro ancora! Tutti i giochi sono giocabili qui su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Jelly Cat. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.