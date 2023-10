A Cat Story è un gioco stealth creato da Cute Army. Gioca nei panni di Kim che ha la missione di salvare i Cuties in casa. Apri i cassetti e gli armadi luminosi per trovare i tuoi adorabili amichetti e chiedi loro di seguirti nella sicurezza della tua stanza. Se vedi Rosso, corri il più velocemente possibile nella direzione opposta! Puoi sbloccare abilità e potenziamenti e diventare il migliore nel salvare piccoli animali. Vai avanti e prova A Cat Story. Assicurati di non lasciare indietro nessun amico! Sposta - WASD o tasti freccia Dash - Shift sinistro (sblocca prima) Bomba fumogena - Q o X (sblocca prima) Pausa - PA Cat Story è creato da Cute Army. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

