Senya & Oscar 2 è un gioco di avventura inattivo creato da Dennatolich. Aiuta un coraggioso cavaliere e un simpatico gatto magico a distruggere tutti i mostri in cui si imbattono in un regno pieno di creature magiche e pericolose. Risparmia bottini e tesori e poi spendili per rafforzare i tuoi eroi. Puoi sbloccare nuovi oggetti, abilità e persino una nuova armeria! Vai avanti e mostra a tutti che sei la coppia più potente in questo regno! Usa l'abilità: tocca o fai clic sull'icona dell'abilità mostrata sullo schermo Senya & Oscar 2 è creato da Dennatolich. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Senya and Oscar 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.