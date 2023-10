Puffy Cat 2 è il seguito del puzzle game 2D creato da Indiesoft. Il tuo amico gatto preferito è tornato! Questa volta in uno stile egiziano completamente nuovo. Fai scoppiare tutti i palloncini in un livello rimuovendo le piattaforme, ma assicurati di cronometrare correttamente. C'è un nuovo fantastico negozio in cui puoi sbloccare opzioni di personalizzazione per il tuo gatto. E sì, puoi accarezzare il gatto! Trova il sarcofago fortunato o le tombe segrete per ulteriori sbloccabili. Hai anche grandi poteri di evocazione. Se rimani bloccato, lascia che siano le coccinelle a fare il lavoro. Riesci a finire tutti i livelli? Rimuovi l'ostacolo: tocca con il dito o fai clic con il pulsante sinistro del mouse Puffy Cat 2 è creato da Indiesoft, una società di sviluppo di giochi con sede in Bielorussia. Questo è il loro terzo gioco su Poki dopo Puffy Cat e Mahjong Cards!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Puffy Cat 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.