CircloO 2 è il seguito ufficiale di CircloO, un simpatico gioco di abilità in cui hai il controllo di una palla all'interno di un cerchio più grande. Proprio come il suo predecessore, proverai a raggiungere il piccolo cerchio per passare alla sezione successiva del livello. Usa la tua velocità per superare gli ostacoli e raggiungere la tua destinazione. Il gioco presenta 24 nuovissimi livelli! Tutti i livelli lanciano nuovi ostacoli sulla tua strada. Controlla abilmente la palla e sfrutta il tuo slancio! Prova a battere il tuo tempo completando i livelli più volte. Il gioco presenta anche una nuovissima colonna sonora di Stijn Cappetijn. Riesci a battere CircloO 2 e stabilire il miglior tempo in ogni livello? Controlli: Movimento: W/A/S/D o tasti freccia Informazioni sul creatore: Florian van Strien ha creato la serie CircloO. È un abile sviluppatore olandese con giochi come l'originale CircloO e The Final Earth 2 entrambi giocabili su Poki.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CircloO 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.