Tail Swing è un gioco fantastico in cui devi usare la coda per oscillare tra i livelli! Ci sono molti livelli fantastici che presentano molti ostacoli lungo il percorso. Assicurati di non cadere negli spuntoni o negli spazi vuoti e cerca di non colpire uno dei tanti ostacoli che incontrerai lungo il percorso. Dondola e rimbalza attraverso il livello e assicurati di raccogliere alcune monete lungo il percorso. Oltre a superare diversi livelli, le monete possono essere utilizzate per sbloccare alcuni dei personaggi animali unici. Riuscirai a superare tutti i livelli e sbloccare tutti i personaggi? Altalena: clic/barra spaziatriceTail Swing è stato creato da A Small Game. Questo è uno studio indipendente con sede a Stoccolma, Svezia. A Small Game è una collaborazione di Richard e Christian iniziata nel 2010 e hanno realizzato giochi per molteplici piattaforme diverse. Sono famosi per Hanger & Hanger World ma hanno molti altri fantastici giochi.

Sito web:poki.com

