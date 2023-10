JollyWorld è un gioco sportivo sandbox creato da Terminarch Games. Prendi la tua bici preferita, salta in uno dei tanti livelli generati dagli utenti e immergiti in mondi unici pieni di azione, pieni di pericoli e sorprese! Sei in balia delle regole della fisica e devi rispettarle attentamente se vuoi sopravvivere. Mantieni l'equilibrio sulla bici, pedala o salta attraverso gli ostacoli senza farti male. Avrai anche strumenti come il rampino o la Skippyball per aiutarti lungo il percorso. Ogni livello è diverso in termini di area, ostacoli e obiettivi, quindi JollyWorld è come un centinaio di giochi diversi racchiusi in uno solo! Non dimenticare di cambiare il tuo avatar, esplorare e votare i livelli creati da altri giocatori e provare l'editor per creare il tuo livello! Fai clic sul pulsante "Gioca" nel menu principale, quindi seleziona uno dei livelli che appariranno successivamente .Ride - WASD o tasti freccia Salta - Z Gira intorno - Barra spaziatrice JollyWorld è stato creato da Terminarch Games. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker e Scary Maze

