Jelly Venture è un gioco platform in cui sei un mutaforma che vuole ricongiungersi con il suo cane. Hai la capacità di trasformarti in gelatina e di lanciarti ovunque quando vuoi. Il tuo personaggio correrà automaticamente in avanti, dovrai trascinare il dito o il cursore del mouse sull'area di gioco e rilasciarlo per saltare e restare attaccato a una superficie. Hai anche la capacità di infilarti attraverso aperture e tunnel molto stretti. Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità, e puoi ritrovarti in alcune situazioni difficili se non stai attento! Per scendere da una piattaforma su cui sei bloccato, devi lanciarti giù dalla piattaforma e atterrare su un'altra piattaforma sicura. Evitare punte, trappole, acqua e altri pericoli ambientali. Raccogli monete e stelle per spenderle in fantastiche skin e opzioni di personalizzazione. Esistono vari mondi diversi con il loro senso unico di atmosfera visiva. Sei pronto a esplorare tutti i mondi di Jelly Venture? Jelly Venture è creato da Terminarch Games. Hanno altri divertenti giochi di abilità arcade e multiplayer su Poki: JollyWorld, sushi-party, Mechabots, Scary Maze, Slime MakerJelly Venture ti consente di controllare lo Youtuber Jelly mentre intraprende una missione per ricongiungersi con il suo adorabile cucciolo Nala. Dai un'occhiata ai suoi ultimi post, tweet e musica. Puoi giocare a Jelly Venture gratuitamente su Poki. Jelly Venture può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

