Sling Kong è un gioco arcade creato da Protostar in cui devi lanciare con la fionda il tuo personaggio "Kong" per completare il livello. Rimbalza, dondola e tanto altro per arrivare il più lontano possibile in Sling Kong su Poki. Ma fai attenzione alle trappole mortali e agli ostacoli. Dovrai evitare seghe, incendi, nemici e altro ancora per arrivare in cima! Gioca gratuitamente a Sling Kong su Poki nel tuo browser e sblocca personaggi folli per raggiungere il successo! Sling Kong è stato aggiornato e ora contiene più personaggi da sbloccare. Gioca ai minigiochi e ottieni nuovi punteggi migliori per sbloccare personaggi dei mondi Fantascienza, Avventura, L'era glaciale e dei fiori. Mouse: fai clic e trascina per fiondaSling Kong è stato creato da Protostar, con sede in Australia. Sono anche i creatori di Super Starfish.

Sito web:poki.com

