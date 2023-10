Swingo è un gioco arcade che combina i generi piattaforma e azione in un unico pacchetto divertente. Controlli un simpatico personaggio rimbalzante che può muoversi solo usando un rampino. Spara il gancio e tirati nella direzione in cui vuoi andare! Il tuo personaggio oscillerà e rimbalzerà finché non raggiungerai il frutto alla fine di ogni livello. Ogni livello completato con successo ti assegna alcuni punti che si sommano per sbloccare nuovi fantastici personaggi. La prima è una rana, riuscirai a sbloccare tutti gli animali? Amerai esplorare i livelli vibranti e creativi pieni di sorprese in Swingo! Usa il rampino per muoverti! Mira e spara: fai clic con il pulsante sinistro del mouse, trascina e rilascia Ci sono un sacco di personaggi Swingo unici da sbloccare nel gioco. Sono tutti disegnati ispirandosi agli animali. Swingo è stato creato da Blumgi, uno studio di sviluppo di giochi con sede in Francia. Gioca ai loro giochi leggendari su Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi Castle. Swingo è giocabile gratuitamente su Poki. Swingo è giocabile sia sul tuo computer che su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Swingo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.