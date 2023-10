Heart Star è un puzzle game creato da Adventure Islands. Cambia il mondo intorno a te! Heart Star ti permette di controllare due personaggi che devono raggiungere la zona finale in ogni livello manipolando gli oggetti di gioco associati ai loro colori appropriati. Passa dalla ragazza al ragazzo per muoverti con attenzione e cambiare stanza. Usa il lavoro di squadra per padroneggiare ogni livello! Muovi - WASD o tasti freccia Scambia personaggio - CJump - XHeart Star è stato creato da Adventure Islands. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

