Total Party Kill è un puzzle game in cui completi dungeon pieni di ostacoli cambiando personaggio al momento giusto. Controlla 3 personaggi unici che devono raggiungere la zona finale in ogni livello manipolando gli oggetti di gioco associati alle loro classi e azioni speciali. Passa da un eroe all'altro per muoverti con attenzione e cambiare stanza utilizzando le varie azioni speciali. Usa il lavoro di squadra per padroneggiare ogni livello! Muovi - Tasti freccia Scambia personaggio - A Salta - S o Barra spaziatrice Azione speciale - D Riavvia livello - R Total Party Kill è stato creato da Adventure Islands. Scopri un altro gioco degli stessi sviluppatori su Poki: Heart Star

Sito web:poki.com

