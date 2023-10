Duke Dashington Remastered è un gioco platform in cui sei un cacciatore di tesori che fugge rapidamente da dungeon e castelli in rovina. Ogni livello ti dà 10 secondi per fuggire prima che l'intera stanza crolli. Quindi esamina rapidamente l'ambiente circostante, determina il giusto percorso di uscita e fatti strada verso la libertà! Ci sono 5 diversi dungeon e ben 150 livelli pieni di ostacoli creativi da risolvere. La versione rimasterizzata aggiunge un nuovissimo dungeon chiamato Crystal Cavern che non era incluso nel gioco originale. Dimostraci se hai la stoffa per essere il cacciatore di tesori più famoso del mondo! Ehi, cosa stai aspettando?! ANDARE! 10... 9... 8... Dash - WASD o tasti freccia Duke Dashington Remastered è stato creato da Adventure Island. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons e Total Party Kill! Puoi giocare a Duke Dashington Remastered gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Duke Dashington Remastered sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet .

Sito web:poki.com

