Horror Dungeon 3D è un gioco di sopravvivenza spaventoso in cui stai cercando di fuggire da un castello spettrale. Sei intrappolato in un castello medievale oscuro e misterioso con corridoi labirintici e porte chiuse che possono essere aperte con chiavi antiquate sparse per il castello affinché tu possa trovarle. Ammira la bellissima architettura, le opere in pietra, i dipinti e gli arazzi mentre esplori le numerose stanze interessanti ed emozionanti del castello. Tieni d'occhio le chiavi gialle, perché te ne servono 6 per sfuggire a questo incubo inquietantemente bello. Ah, ancora una cosa: il castello non è abbandonato e ci sono cose spaventose in agguato! Se ti trovi in ​​una situazione pericolosa, usa rapidamente la torcia se vuoi scappare. Hai il coraggio di raccogliere tutte e sei le chiavi? Condividi Horror Dungeon 3D con i tuoi amici se sei troppo spaventato per giocare da solo. Horror Dungeon 3D è stato creato da Studio Laaya. Questo è il loro primo gioco su Poki!Puoi giocare a Horror Dungeon 3D gratuitamente su Poki.Horror Dungeon 3D per ora è giocabile solo sul tuo computer.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Horror Dungeon 3D. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.