Apple Knight: Mini Dungeons è un gioco di ruolo platform d'azione in cui sei un eroe coraggioso che possiede una spada fidata e un sacco di mele. Esplora un regno in una terra fantastica lontana dove potrai intraprendere avventure eroiche. Scopri foreste magiche e combatti i nemici spaventosi che vi si trovano, raccogli oro e gemme preziose dai sotterranei nascosti, sblocca nuovi entusiasmanti abiti e sconfiggi tutti i boss più difficili che il gioco ti mette ad affrontare. Salta, scatta, oscilla, lancia mele, fai tutto il necessario per completare Apple Knight: Mini Dungeons e sblocca tutti i segreti del gioco. Muovi - WASD o tasti freccia Salta - Z o J o SpaceAttack - X o K o ControlDash - V o; o AltThrow mele - C o L o ShiftApple Knight: Mini Dungeons è stato creato da Limitless LLC. Hanno un altro gioco su Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight e Viking Village! Puoi giocare a Apple Knight: Mini Dungeons gratuitamente su Poki. Apple Knight: Mini Dungeons può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet .

Sito web:poki.com

