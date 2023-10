Knight Brawl è un gioco di combattimento a tema medievale in cui dovrai dimostrare il tuo valore come ultimo cavaliere del regno! Creato da Colin Lane Games, il gioco presenta la fisica frenetica che conosci e ami di giochi come Dunkers 2, Rowdy Wrestling e altri. Gioca a Knight Brawl su Poki e accumula monete in modalità sfida, sopravvivenza e carriera per sbloccare più armi, scudi, elmi, armature e altro ancora! Fai attenzione perché sempre più nemici verranno a sfidarti in Knight Brawl. Controlli: Tasti freccia sinistra/destra - Sposta Tasto freccia su: salta Z – Colpisci X – Tratto Informazioni sul creatore: Knight Brawl è creato da Colin Lane Games, con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono Dunkers e Dunkers 2, Wrassling, il platform arcade Temple of Boom, il gioco multiplayer di difesa della torre Fortz e il gioco sportivo Golf Zero.

Sito web:poki.com

