Rowdy City Wrestling è un gioco sportivo creato da Colin Lane Games. Muovi i primi passi per diventare un campione di wrestling di fama mondiale nella Wrestling Gym di Rowdy City. Incontra una varietà di personaggi durante il tuo viaggio, alcuni che vogliono aiutarti e altri che vogliono farti del male. Avanza nella tua carriera combattendo in partite uno contro uno e in altri tipi di eventi come la Royal Rumble. Questo gioco realistico ti offre anche la possibilità di lavorare part-time e combattere per strada pagando una paghetta. Hai quello che serve per diventare il miglior wrestler del mondo? Benvenuti a Rowdy City Wrestling. La prima regola è: parlane e condividi il gioco con i tuoi amici. Muovi - Tasti freccia sinistra/destra Salta - Tasto freccia su Pugno - Z Calci cadenzati - Z (a mezz'aria) Afferra/Piledriver - Z (Quando l'avversario è stordito )Rowdy City Wrestling è stato creato da Colin Lane Games. Hanno altri giochi su Poki come Temple of Boom, Wrassling, Rowdy Wrestling, Knight Brawl e Dunkers.

Sito web:poki.com

