Uccidi i mostri per fuggire dal Tempio del Boom! Questo gioco platform esplosivo ti sfida a sopravvivere a ondate di attacchi mortali. Nella modalità Campagna, affronterai creature empie in tre templi. Nella modalità Infinita, la tua missione è uccidere tutto e rimanere in vita! Salta o doppio salto - freccia su Muovi lateralmente - freccia sinistra/destra Raccogli l'arma - freccia giù Spara - z Cambia arma - x Salta o doppio salto - w Muovi lateralmente - a/s Raccogli l'arma - s Spara - c Cambia arma - v Salta o doppio salto - freccia su Muovi lateralmente - freccia sinistra/destra Raccogli l'arma - freccia giù Spara - k Cambia arma - lInformazioni sul creatore: Temple of Boom è stato creato da Colin Lane Games, uno studio individuale con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono i successi di b-ball Dunkers e dunkers-2, i giochi arcade di lottatori Wrassling e Rowdy Wrestling, il gioco multiplayer di difesa della torre Fortz, il gioco sportivo Golf Zero e il suo ultimo Big Shot Boxing.

