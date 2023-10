Touchdowners è un gioco di football americano online creato da Colin Lane. La sfida in questo gioco è vincere ottenendo il maggior numero di touchdown. Con la tua squadra di tre giocatori dovrai correre, saltare e passare per arrivare prima alla end zone. Pianifichi di giocare con due giocatori o da solo in modalità arcade o carriera. Tasti freccia - Muovi a sinistra/destraZ - Passa pallaModalità per due giocatoriGiocatore 1Z - Muovi a sinistraX - Muovi a destraC - Passa pallaGiocatore 2Tasti freccia - Muovi a sinistra/destraM - Passa pallaTouchdowners è stato creato da Colin Lane Games, uno studio individuale con sede a Stoccolma, Svezia. Gli altri giochi di Colin Lane includono b-ball hit dunkers-2 e anche Wrassling, Temple of Boom, Fortz e Golf Zero.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Touchdowners. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.