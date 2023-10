4th and Goal 2019 è il gioco di football americano online, creato da Tony Corbin. In questo gioco interpreti il ​​quarterback della tua squadra di calcio e devi effettuare le chiamate per segnare touchdown e convertirli. Scegli diverse mosse dal playbook per impostare un meraviglioso gioco di passaggi, oppure prova a strappare qualche metro per te stesso e impostare un altro gioco. Scegli saggiamente le tue giocate dal playbook, in modo da poter sbloccare altri giocatori per segnare una meta e provare a fare un lavoro di squadra! Muovi - Tasti freccia Passa/Gioca - A/S/D Boost - W Snap ball - Barra spaziatrice Menu di navigazione - Mouse4th e Goal 2019 sono stati creati da Tony Corbin. Fa parte delle serie 4th e Goal iniziate nel 2009. Da allora Tony Corbin ha realizzato anche diversi giochi di football americano, come Linebacker Alley e Linebacker Alley 2, disponibili anche su Poki!

