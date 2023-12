Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per 2 Minute Football su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

2 Minute Football è un gioco di football americano in cui sei il quarterback! Dopo aver scelto come giocare, spetta a te guidare i tuoi giocatori oltre i nemici e raggiungere la zona di punteggio. Informati sui punti di forza e di debolezza dei tuoi avversari prima della partita, in modo da poter scegliere le strategie perfette contro di loro. Hai bisogno di tre touchdown per vincere, ma con partite che durano solo due minuti dovrai essere veloce! Riuscirai a condurre la tua squadra alla vittoria e vincere l'Elmetto Bowl?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 2 Minute Football. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.