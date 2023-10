Olly's Medal Run

Vinci tutti gli eventi olimpici nella corsa alle medaglie di Olly! Questa sfida sportiva combina diverse attività dei Giochi Olimpici Estivi. Il tuo atleta fuoriclasse può correre veloce, saltare gli ostacoli e nuotare a velocità da record. Dopo essere entrato nella zona successiva, devi completare un evento completamente nuovo! Prova a vincere le partite improvvisate di boxe e calcio per continuare a raccogliere oro. Quindi, scegli una nuova uniforme e vinci medaglie per un paese diverso. Ci sono tanti modi per ottenere la vittoria!

Sito web:poki.com

