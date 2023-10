Slalom Hero è un gioco arcade sviluppato da b10b. In questo gioco puoi scegliere il tuo eroe e competere su tre percorsi nell'evento di slalom degli sport invernali. Guida tra i cancelli dello slalom, raccogli potenziamenti per migliorare i tuoi tempi e, soprattutto, divertiti! Riuscirai a vincere una medaglia d'oro in Slalom Hero? Sterzo: tasti freccia sinistra/destra Slalom Hero è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi browser gratuiti con un gameplay in stile arcade al centro. Gioca agli altri loro giochi su Poki: Rainbow Star Pinball, Superbike Hero, Stock Car Hero, Athletics Hero e Firefighter Pinball.

Sito web:poki.com

