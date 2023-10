Firefighter Pinball è un gioco arcade sviluppato da b10b. In questo gioco vivrai un'esperienza diversa con il flipper. Stilizzato dopo una giornata nella vita dei vigili del fuoco, questo gioco di flipper ti permetterà di guidare un camion dei pompieri, controllare la pompa, effettuare operazioni interne, rispondere a un incidente automobilistico o assistere con un salvataggio in elicottero. Inoltre, imparerai nozioni sulla sicurezza antincendio mentre giochi. Preparati a trascorrere un po' di tempo con questo gioco di flipper entusiasmante e informativo! Muovi i paddle - A/D o tasti freccia sinistra/destra Spara palla - freccia S o giù Tavolo inclinabile - freccia W o su Firefighter Pinball è stato creato da b10b, una società canadese di sviluppo di giochi che offre giochi browser gratuiti con un gameplay in stile arcade al centro. Hanno altri giochi su Poki: Array, Array, Array e Array!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Firefighter Pinball. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.