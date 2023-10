4th and Goal 2023 è un gioco di football americano in cui sei un quarterback professionista che guida la tua squadra alla vittoria. Nell'ultimo capitolo dell'amata serie, ci sono squadre, strategie e configurazioni di squadra completamente nuove nel tuo playbook. Nei panni del quarterback della tua squadra di football, devi effettuare le chiamate per segnare i touchdown e convertirli. Scegli saggiamente le tue giocate dal playbook, in modo da poter sbloccare altri giocatori per segnare una meta e renderlo un lavoro di squadra! Realizza grandi successi, segna touchdown e scegli le giocate create dagli attuali ed ex giocatori di football delle scuole superiori, universitari e professionisti! Scegli diverse mosse dal playbook per impostare un meraviglioso gioco di passaggi, oppure prova a strappare qualche metro per te stesso e impostare un altro gioco. Competi in una singola partita di campionato, combatti in un torneo di playoff e preparati per il prossimo Super Bowl in 4th and Goal 2023! Diventa il quarterback della tua squadra di football ed effettua le chiamate per segnare touchdown e convertirli. Scegli diverse mosse dal playbook per impostare un meraviglioso gioco di passaggi, oppure prova a strappare qualche metro per te stesso e impostare un'altra giocata. Mossa - Tasti freccia Passa/Gioca - A/S/DBoost - WSnap ball - Barra spaziatrice Navigazione nel menu - Mouse 4° e Obiettivo 2023 è stato creato da Glowmonkey. Gioca agli altri loro giochi sportivi su Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th-and-goal-2013, 4th-and-goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020 e 4th and Goal 2021, e 4° e Obiettivo 2022! 4° e goal è una frase nel calcio che indica che la distanza tra la linea di scrimmage e la endzone è inferiore a dieci iarde, il che significa che la squadra è a pochi metri da un touchdown. Se una squadra è al 4° down, significa che sta puntando a un touchdown. Puoi giocare a 4th e Goal 2023 gratuitamente su Poki. È possibile giocare a 4th e Goal 2023 sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

