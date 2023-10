A Small World Cup è un divertente gioco di calcio per due giocatori. La tua squadra è composta solo da una bambola di pezza che devi sbattere contro la palla per segnare un goal. Una piccola Coppa del Mondo è stata creata da Rujo Games. In questo gioco il popolare titolo "Mutilate a Doll" incontra il calcio, dando vita a situazioni esilaranti. Scegli di giocare in modalità allenamento o di giocare per la coppa del mondo. Seleziona la difficoltà, scegli una squadra e fatti strada attraverso il torneo. Assicurati di dare un'occhiata alla modalità Golden Goal. In questa modalità, segnare 1 goal è sufficiente per vincere e proseguire nelle fasi del torneo. Ma fai attenzione, anche al tuo avversario serve solo 1 goal. Sbatti il ​​tuo personaggio contro la palla e segna fino alla finale. Puoi vincere A Small World Cup Scegli giocatore - Clic sinistro Trascina giocatore - Cursore A Small World Cup è stato creato da Rujo Games, un creatore con sede a Milano, Italia.

Sito web:poki.com

